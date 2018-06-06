Хабаровский край стал участником апробации новой модели аттестации учителей

Хабаровский край вошел в проект апробации новой модели аттестации учителей на основе единых федеральных оценочных материалов.

«Если раньше каждый регион использовал свои механизмы оценивания достижений педагогов, то сейчас министерство образования и науки РФ работает над созданием единой национальной системы оценивания квалификации учителей. По итогам апробации мы внесем предложения по доработке новой модели аттестации», — рассказала начальник управления общего образования минобрнауки края, региональный координатор апробации, Виктория Хлебникова.

На добровольной основе в апробацию включились 36 учителей русского языка и математики из шести школ Хабаровска, Комсомольска-на-Амуре и Краевого центра образования. Все педагоги разного возраста и разной квалификации. Некоторые учителя только в прошлом году окончили педагогический университет, а другие уже 20–30 лет работают с детьми каждый день.

Оценивать педагогов будут по четырем компетенциям: предметной, методической, психолого-педагогической и коммуникативной. Учителям необходимо представить видеоуроки, решить профессиональные задачи, пройти специальные тесты. В свою очередь, педагогические коллективы школ совместно с проектной группой при краевой аттестационной комиссии не только подготовят материалы об учителях-участниках апробации, в которых представят их достижения, методы и результаты работы, но и предложат критерии и механизмы учета достижений педагогов. Апробацию сопровождают представители профсоюзных организаций.

Результаты апробации новой модели аттестации учителей будут подведены на Всероссийской конференции минобрнауки РФ в ноябре.

С информационными материалами по апробации можно ознакомиться здесь https://www.ippk.ru/attestaciya/717-aprobatsiya-novoj-modeli-attestatsii-pedagogicheskikh-rabotnikov