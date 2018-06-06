Хабаровчанке Марусе срочно нужен любимый человек

Жительнице Хабаровска Марусе пять лет. Она обстоятельная, серьезная и тихая девочка. Ей обязательно нужна семья, любимый человек, миска супа и душевные разговоры.

Собака - компаньон для взрослого, состоявшегося в жизни, спокойного человека. К людям относится с большой любовью и уважением. Дома всегда рядом с диваном или креслом хозяина, на улице тоже не отстает. Любит автопоездки на дачу.

Девочка практически не линяет, в приюте была стерилизована. Она не из тех, кто любит всех людей и с радостью бежит в объятия к каждому встречному на улице. Жизненный опыт научил ее ценить доброту и любовь особенных, только ее, хозяев. Тел 8 914 419 97 04