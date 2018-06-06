Для аграриев в Хабаровском крае разработаны льготные кредитные продукты

Сельхозпроизводители в Хабаровском крае могут воспользоваться льготными кредитами. Специальные финансовые продукты, разработанные Министерством сельского хозяйства РФ, направлены на развитие агропромышленного комплекса. В этом году в крае одобрено 18 заявок для 13 аграриев. Еще четыре заявки поданы на инвестиционные кредиты.

Предоставление льготных займов сельхозпредприятиям и фермерам позволяет модернизировать производство и своевременно провести посевную кампанию. В первом полугодии обычно оформляют кредиты для посевной, закупают ГСМ, приобретают новую и ремонтируют действующую технику. Во втором полугодии большая часть заемных средств идет на приобретение кормов для скота, обновление стада.

Ставка по займам не превышает пяти процентов годовых. Кредиты предоставляются на условиях возмещения понесенных затрат финансовым организациям. И если раньше сельхозпроизводители подавали документы в курирующее министерство, то теперь нужно обращаться напрямую - в банк. В 2018 году предусмотрена субсидия по краткосрочным кредитам в размере 31,77 млн. рублей. Это одобренные в 2017 году займы на сумму 7,87 млн. рублей и планируемые к получению кредиты в 2018 году в размере 23,9 млн. рублей.

«Аграриям предлагаются очень сильные программы поддержки. Сюда относятся и льготные краткосрочные, и инвестиционные кредиты. Отмечу, второй год действует упрощенная система одобрения займов через Минсельхоз РФ. Все это положительно сказывается на формировании оборотных средств сельхозтоваропроизводителей, а значит и на развитии сельского хозяйства в крае. В дальнейшем мы планируем развивать эту меру поддержки», - сообщила заместитель министра сельскохозяйственного производства и развития сельских территорий края Елена Агешина.

На сегодняшний день в регионе три финансовых организации предоставляют услуги льготного кредитования для сельхозпредпринимателей. Это АО «Россельхозбанк», ПАО «Сбербанк» и ПАО «МСП Банк». При этом действует два кредита: краткосрочный, который выдают максимум на год, и инвестиционный, сроком действия от двух до 15 лет.