Новости
В Хабаровске обезглавили Центр сердечно-сосудистой хирургии
В Хабаровске Владимиру Бондарю, главному врачу ФГБУ «Федеральный центр сердечно-сосудистой хирургии», Минздрава России не продлили трудовой контракт. Исполнять обязанности главного врача учреждения будет заместитель главного врача по организации медицинской помощи, врач-кардиолог Оксана Сердюцкая.
Главного врача сняли без пояснений – Минздрав просто направил телеграмму в центр
Напомним, что три врача Федерального центра сердечно-сосудистой хирургии находятся под следствием. Медиков обвиняют в том, что их профессиональные ошибки повлекли смерть шести пациентов.
По версии следствия, граждане по вине врачей инфицированы внутрибольничной инфекции, из-за которой они и погибли.
По результатам проверки установлено, что показатель заболеваемости внутрибольничной инфекцией колеблется от 17 до 24 случаев в год.
Поделиться
Самое читаемое
С места событий: Останки на берегу водоема7 196
МД-XXI век: Эксклюзивные подробности о состоянии девочки, выжившей после авиакатастрофы5 831
Хабаровчане выстроили из автомобилей портрет Путина3 893
Хабаровские профсоюзы: Пожар в Кемерово – не случайность3 817
Связь с редакцией
Если у вас есть предложения редакции, если вы хотите купить у нас рекламу или располагаете какими-либо материалами, напишите нам или позвоните по телефону.
gazeta@khabarovsk.md (4212) 477-100
По вопросам рекламы
reklama@khabarovsk.md (4212) 477-136
По вопросам распространения
dostavka@khabarovsk.md (4212) 477-136