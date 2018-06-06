В Хабаровске обезглавили Центр сердечно-сосудистой хирургии

В Хабаровске Владимиру Бондарю, главному врачу ФГБУ «Федеральный центр сердечно-сосудистой хирургии», Минздрава России не продлили трудовой контракт. Исполнять обязанности главного врача учреждения будет заместитель главного врача по организации медицинской помощи, врач-кардиолог Оксана Сердюцкая.

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Напомним, что три врача Федерального центра сердечно-сосудистой хирургии находятся под следствием. Медиков обвиняют в том, что их профессиональные ошибки повлекли смерть шести пациентов.

По версии следствия, граждане по вине врачей инфицированы внутрибольничной инфекции, из-за которой они и погибли.

По результатам проверки установлено, что показатель заболеваемости внутрибольничной инфекцией колеблется от 17 до 24 случаев в год.