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В Хабаровском крае подросток убил старушку
В городе Советская Гавань Хабаровского края 17-летний подросток убил 72-летнюю пенсионерку.
Стражами правопорядка по горячим следам убийца был задержан и водворен в изолятор временного содержания.
Возбуждено уголовное дело. Подростку предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 15 лет.
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