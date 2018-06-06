В Хабаровском крае подросток убил старушку

В городе Советская Гавань Хабаровского края 17-летний подросток убил 72-летнюю пенсионерку.

Стражами правопорядка по горячим следам убийца был задержан и водворен в изолятор временного содержания.

Возбуждено уголовное дело. Подростку предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 15 лет.