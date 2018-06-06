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В Хабаровском крае в 50 раз хуже дышится, чем в Краснодаре
В Хабаровском крае дышится лучше, чем в Московской области, но гораздо хуже, чем в Краснодарском крае. Помимо яблок, благоприятного климата, может быть это еще один весомый вклад в причины бегства жителей из региона.
Таежные пожары, помойки, грязный Амур, промышленное наследие СССР, ну и, например, естественные выходы токсичного радона, провоцирующего почти онкологическую эпидемию в регионе, и это не все. Чего только стоит ручей Курча-Мурча, который до сих пор загрязнен нефтепродуктами. Понятно, что это не дело рук жителей частного сектора или школьников.
Хабаровский край занял в экологическом рейтинге регионов России по итогам весны 2018 года 63- место. Из дальневосточных регионов антилидер - Еврейская автономная область – 76 место. Ну самая страшная экологическая обстановка в Оренбургской области.
Фото: http://paragraphist.ru/v-xabarovsk-snova-pridet-kitajskij-dym/
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