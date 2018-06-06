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В Хабаровском крае больше половины уголовников безработные
Начальник Уголовно-исполнительной инспекции УФСИН России по Хабаровскому краю полковник внутренней службы Людмила Ламанова выступила с докладом на межведомственной комиссии в региональном правительстве.
Начальник УИИ отметила, что на сегодняшний момент больше половины осужденных, отбывающих наказания без изоляции от общества, не трудоустроены. Всего, в прошлом году, к данной мере пресечения были приговорены свыше 14 тысяч человек, а в этом году больше 10 тысяч осужденных Хабаровского края.
Между тем, в первую очередь, именно факт трудоустройства оказывает положительное влияние на перевоспитание лиц, преступивших закон. Трудовая занятость дает осужденным шанс на более успешную реабилитацию и социализацию. Кроме этого, вовлечение человека в рабочий процесс позволяет избежать излишнего свободного времени, следствием которого, нередко, становятся повторные преступления и правонарушения.
Однако, вопрос трудовой занятости в регионе остается не простым, особенно в сельских местностях. Органы местного самоуправления должны самостоятельно определять перечень предприятий для трудоустройства осужденных, но во многих населенных пунктах региона это до сих пор не сделано.
В ходе заседания межведомственной комиссии данное упущение было озвучено. Главы муниципальных образований, присутствующие на встрече, заверили, что в ближайшее время все недостатки будут устранены.
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