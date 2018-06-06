В Хабаровске выберут лучшего таксиста

8 июня 2018 года на базе Хабаровского автодорожного техникума пройдет краевой лично-командный конкурс профессионального мастерства "Водитель легкового такси".

Заявки на участие в состязании подали пять команд и 16 участников в личном первенстве из Хабаровска и Амурска.

Конкурсантов ждет проверка теоритических знаний: правил дорожного движения, порядка организации работы водителей легкого такси, методов оказании первой помощи лицам, пострадавшим при ДТП и др. Также водители продемонстрируют свои навыки в скоростном маневрировании, устранении поломки.

Победители будут отмечены ценными призами, а также логотипами правительственного конкурса как лучшие водители легкового такси.

Инициаторами краевого конкурса профессионального мастерства является министерство промышленности и транспорта Хабаровского края, комитет регионального государственного контроля и лицензирования Правительства края, Хабаровская краевая организация Общероссийского профсоюза работников автомобильного транспорта и дорожного хозяйства, Дальневосточная ассоциация автомобильных школ.

Время проведения конкурса: 08 июня 2018 г., 10.00

Место проведения конкурса: г. Хабаровск, ул. Тихоокеанская, д. 169.