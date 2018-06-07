В Хабаровском районе поддержат владельцев дв-гектаров

Глава Хабаровского района окажет поддержку владельцам «дальневосточных гектаров», расположенных вблизи села Краснознаменка. Решение принято в ходе приема Денисом Удодом семьи руководителя крестьянского (фермерского) хозяйства Дмитрия Янцевича.

Встреча состоялась на месте расположения наделов. Глава Хабаровского района лично побывал на участках, где, по заверению их владельцев, в скором времени появится созданный по принципиально новым стандартам полноценный агропромышленный комплекс.

В связи с необходимостью всестороннего рассмотрения этого вопроса, в личном приеме приняла участие министр Хабаровского края – уполномоченный по вопросам программы «Дальневосточный гектар» Наталья Якутина.

А также глава Анастасьевского сельского поселения Хабаровского муниципального района Марат Рахматуллин, председатель комитета экономической политики администрации Хабаровского муниципального района Татьяна Литвинова, председатель комитета по управлению муниципальным имуществом администрации Хабаровского муниципального района Татьяна Луговская.

В ходе осмотра земельных участков, Дмитрий Янцевич рассказал, что уже в этом году планирует создать 20 гидропонных систем под выращивание Видграсс и внедрения инновационного зимнего содержания скота, а также закупить сельскохозяйственную технику. Также построить коровник и приобрести 40 голов крупного рогатого скота, чтобы наладить производство мраморной говядины. В планах Янцевича – организовать еще торговую сеть и кафе вблизи полученных гектаров.

Весной семья Янцевич уже обработала часть полученной земли. Здесь посажен картофель и овощи, поставлен вагончик.

- У нас есть еще три оборудованных для жизни домика, которые скоро перевезем сюда для себя и своих помощников, чтобы дальше обрабатывать эту землю. Есть также предварительная договоренность с зоотехнологом и забойщиком, - добавил Дмитрий Янцевич. – К тому же дополнительно к восьми «дальневосточным гектарам» я взял в аренду 150 га под пастбища, но уже точно знаю, что земли потребуется ещё больше. Причем свободные участки здесь есть.

Для дальнейшего осуществления намеченных планов Дмитрий Сергеевич, как начинающий фермер, рассчитывает получить субсидию Минсельхозразвития края и поддержку главы Хабаровского района.

В разговоре с Янцевичем Денис Удод отметил, что не обремененные земельные участки, недостающие для развития хозяйства район ему предоставить готов, а также предложил участвовать в конкурсе на предоставление муниципальной поддержки сельскохозяйственным потребительским кооперативам.

- Подать заявку можно на различные цели, в том числе на приобретение специализированной сельскохозяйственной техники и навесного оборудования к ней. Максимальная сумма гранта – два с половиной миллиона рублей, - уточнил глава района.

На что владелец гектаров сказал, что уже получил согласие глав восьми личных подсобных и одного крестьянского (фермерского) хозяйств совместно создать кооперацию «Краснознаменская».