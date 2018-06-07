В Хабаровске соберутся кукольных дел мастера

В Хабаровске 7 июня в 15.00 в выставочном зале Дома народного творчества КНОТОК (ул. Фрунзе,63, 2 этаж) откроется межрегиональная выставка авторской куклы «Ведь у кукол судьбы тоже…».

Выставка «Ведь у кукол судьбы тоже…» – это уникальная возможность общения мастеров и любителей кукольного дела, повышения уровня мастерства, узнавания технологических новинок и секретов, обмен опытом. В ней примут участие мастера-кукольники из Хабаровского, Советско-Гаванского, Охотского, Солнечного районов, города Санкт-Петербург и Сахалинской области.

В день открытия выставки выставочный зал Дома народного творчества превратиться в творческую мастерскую. Гости и посетители смогут принять участие в мастер-классах «Кукла, Акуан», «Матрёшка», «Кукла подушечка», Северная берегиня», «Украшение для куклы».

Кукла – это уменьшенная модель человека, иногда животного или вымышленного существа. Эволюция кукол – это многовековой путь, идя по которому, фигурки в виде людей имели совершенно разное предназначение. В 21-ом веке куклы стали более популярными в качестве предметов коллекционирования и декора интерьера.

IV межрегиональная выставка авторской куклы «Ведь у кукол судьбы тоже…» продлится до 29 июня в выставочном зале Дома народного творчества по адресу: ул. Фрунзе, 63, вход свободный.