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В Хабаровском крае Росгеология приступает к поискам золота на Ходжаре
В Хабаровском крае АО «Дальневосточное ПГО» приступает к изучению Ходжарской перспективной площади. До конца 2020 года геологи проведут исследования на участке в 179 кв. км. За счет средств федерального бюджета в рамках договора подряда с холдингом будут выполнены поисковые работы на золотокварцевый и золото-меднопорфировый тип оруденения.
Объект расположен в центральной части Хабаровского края, в южной части Нижнеамурской минерагенической зоны Сихотэ-Алинской минерагенической провинции в пределах золотоносного Пони-Мулинского рудно-россыпного узла. Ходжарская площадь примыкает к ранее исследованной геологами Понийской, где уже выявлены и изучены рудопроявления, а также оконтурен ряд перспективных геохимических аномалий золота и меди. Изучение Ходжарского участка рассматривается как реальная перспектива увеличения золото-меднорудного потенциала Пони-Мулинского рудно-россыпного узла. Локализация дополнительных ресурсов золота и меди здесь возможна как за счет прослеживания изученных на Понийской площади рудопроявлений, так и за счёт открытия новых продуктивных структур.
Полевой сезон 2018 станет первым этапом исследований перспектив Ходжарского объекта. Специалистам предприятия предстоит провести геохимические поиски по вторичным ореолам рассеяния масштаба 1:25 000, выявить магнитные аномалии посредством магниторазведочных работ масштаба 1:25 000, а также выполнить геолого-поисковые маршруты на площади 162 кв. км. Помимо этого запланирован комплекс горных и лабораторно-аналитических работ. По итогу сезона будет подготовлен предварительный вариант графических материалов.
Ожидается, что полевое работы на объекте начнутся в III квартале.
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