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В Хабаровском крае неизвестные в камуфляже терроризировали жителей национального села
В национальном селе Бельго Комсомольского района Хабаровского края состоится народный сход, в котором примут участие местные жители, глава населенного пункта и заместитель главы администрации Комсомольского района.
Следователи на месте проведут прием граждан, подробно опросят их, дадут юридическую оценку действиям неизвестных в отношении жителей села.
Напомним, в начале мая около села появились мужчины в камуфляже. Сначала селяне думали, что это представители транспортной прокуратуры.
Однако, как сообщали в УТ МВД России по ДФО, сотрудники транспортной полиции не проводили мероприятия в районе села Бельго.
Сотрудники неизвестного силового ведомства избивали селян, кому-то прострелили лодки и моторы, клали людей лицом на землю и всячески унижали, - сообщает газета «Молодой дальневосточник XXI век» со ссылкой на портал DVHab.
Национальное село Бельго имеет многовековую историю. В 1862 году на левом берегу реки Амур е было основано нанайское стойбище. В 1931 году в Бельго организовали рыболовецкий колхоз имени В.И. Ленина. Колхозники занимались преимущественно рыболовством, выращивали картофель. В 2013 году в августе-сентябре из- за сложившиеся паводковой ситуации в Хабаровском крае поселок был полностью признан непригодным для проживания. Благодаря усилиям власти и Первого телеканала (проект «Всем миром») был возведен новый поселок на другом месте, построены и сданы в эксплуатацию 90 домов.
Похожая ситуация была в прошлом году, но в другом национальном селе. Неизвестные в форме инспекторов Росрыболовства на протяжении нескольких недель держали блокаду национального села Арка в Охотском районе, перекрыв единственный наземный путь в районный центр, где расположены больницы, торговые центры и органы власти. Возле переправы «пьяные и вооруженные люди» требовали досмотра вещей граждан и угрожали оружием.
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