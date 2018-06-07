Депутат Хабаровской городской Думы Смолькин: Оппозиция звучит гордо

Близится официальный старт избирательной кампании по выборам мэра города Хабаровска. У депутата за плечами уже 43 встречи в трудовых коллективах. Самое время подвести промежуточные итоги.

Первое: предстоящие выборы будут носить сугубо местный характер, людей не интересует большая политика, все их внимание сосредоточено на сугубо конкретных вопросах ЖКХ, благоустройства и социальной сферы. В связи с этим очень сильные позиции имеются у кандидата от партии власти - Вице-мэра Сергея Кравчука, сказывается высокий статус его должности, управленческий опыт и инерция электорального мышления, привыкшего голосовать за власть вследствие воздействия телевидения и СМИ. Все-таки мы живем в России, и этим многое сказано…

Что касается альтернативы Сергею Кравчуку, то многие люди ее не видят в местных представителях системной и несистемной оппозиции. Одни громко кричат ни о чем и не имеют никакого опыта работы в органах власти. Другие скучны, незаметны и неинтересны. Падает доверие к КПРФ, ЛДПР и Справедливой России. Многие люди не отличают их от Единой России. В этих условиях, скорее всего, мне все-таки придется идти на выборы, чтобы достойно представить оппозицию на них.

Мне стыдно за нашу местную оппозицию, которая практически растворилась во власти или опустилась на уровень детского сада и школы. В этих условиях у меня просто нет выбора, потому что ситуация такова, что впору громко сказать: «Кто, если не Я?». Никто не способен достойно представлять демократические силы. Мне очень прискорбно это осознавать. Но в текущей политической ситуации только я способен стать единственной альтернативой кандидату от власти Сергею Кравчуку. Только я смогу объединить вокруг себя большинство протестных избирателей, достигших 18-летнего возраста, и стать соперником №1.

Выборы – это борьба, если хотите, то это - война, и победит в ней только один, как в известном фильме «Горец». Я - крепкий орешек и имею большой электоральный опыт, дважды избирался депутатом по одномандатным округам, а не по спискам, как кот в мешке. Я открыт и известен. У меня есть команда и доверие избирателей целого округа. Только я смогу на встречах с избирателями продемонстрировать многочисленные грамоты и благодарственные письма, как признание заслуг перед городом и его жителями. Только я смогу представить конкретные решенные проблемы конкретных людей.

Окончательного решения об участии в выборах я еще не принял. Но все идет к тому, что придется все-таки взвалить на себя эту тяжелую ношу и пойти на «Вы», потому что я не могу позволить вечным неудачникам и аутсайдерам представлять оппозицию и сыграть в поддавки или вследствие собственной глупости и нарциссизма отвратить от оппозиции всех нормальных людей. Хабаровск – это мой город, я в нем родился и живу, и не отдам свои родные пенаты и возможность представлять оппозицию чужакам и бездарностям. Все хабаровчане должны увидеть, что у нас есть альтернатива партии власти. Оппозиция - это звучит гордо, и именно я, по всей видимости, гордо понесу это знамя на выборах мэра. На том стою и не могу иначе.

Евгений Смолькин, депутат Хабаровской городской Думы