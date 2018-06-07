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В Хабаровске стеснительная Лиза ищет любовь и верность
Жительница Хабаровска Лиза - настоящая леди! Ей чуть больше года, она - метис с породистой собакой. Об этом говорит ее окрас и структура шерсти. Девочка практически не линяет.
Повадки и характер Лизы напоминают эрдельтерьера: она очень аккуратно общается с человеком, осторожно протягивая ему лапы. Любит бегать в траве, вставать в полный рост, обнимать за талию и при этом очень проникновенно и доверчиво заглядывает в глаза. Глаза у Лизы особенные, выразительные и умные. Это очень понимающая собака. Стеснительная, воспитанная и аккуратная.
Есть у нее одна особенность: Лиза не сразу раскроется своему удочерителю. Чтобы привыкнуть к новому хозяину и полюбить его, этой собаке нужно несколько дней. Зато потом, обретя полное доверие, она будет с величайшим удовольствием сопровождать его на прогулках.
Лиза молода и активна, и семья ей нужна такая, в которой любят прогулки, загородные поездки. Она любит играть с резиновыми игрушками. В еде неприхотлива, хотя, как и все собаки, любит выбирать из блюда кусочки повкуснее. Стерилизована, привита.
По всем вопросам обращаться по тел: 8 914 419 97 04
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