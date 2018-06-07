В Хабаровском крае пройдет конференция «Социальное предпринимательство: перспективы развития»

В поселке Переяславка района имени Лазо Хабаровского края 8 июня пройдет конференция «Социальное предпринимательство: перспективы развития»

Проведение мероприятия организовано Молодежным ресурсным центром совместно с АНО "Дальневосточный центр развития конкуренции в социальной сфере", администрацией муниципального района им. Лазо, Ресурсным центром СО НКО района им. Лазо при поддержке Фонда президентских грантов.

Цель проведения конференции: познакомить СО НКО, предпринимателей и бюджетные учреждения муниципального района им. Лазо:

- с термином и тенденциями развития социального предпринимательства;

- с существующими механизмами поддержки социального предпринимательства;

- с опытом других регионов в части развития социального предпринимательства.

К участию в конференции приглашаются все желающие, в том числе представители некоммерческих организаций, предприниматели, представители органов власти, органов местного самоуправления района, руководители и представители бюджетных учреждений.

Место проведения: муниципальный район им. Лазо, п. Переяславка, пер. Первомайский, д. 3, МБУ "Молодежный центр района им. Лазо".

Дата и время проведения: 08 июня 2018 г., с 14.30 – до 17.00 ч.

Для участия в конференции необходимо зарегистрироваться, контактные номера телефонов 8-909-856-76-56, 77-33-47.

По этим номерам также можно задать интересующие вопросы.

Все зарегистрированные участники получат материалы конференции по адресу электронной почты.

Приглашаем всех желающих принять участие в районной конференции.