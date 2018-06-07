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Кухня без границ в Хабаровском крае: Буузы и Чингис-хан
В Хабаровском крае сегодня стартует реанимированный конкурс- фестиваль «Кухня без границ». Откроет кулинарный «забег» бурятская кулинария.
В программе презентации кафе «Чингис-хан», который презентует бурятскую кухню: буззы, салат «Батыр», боовы и монгольский чай.
Напомним, что два года назад фестиваль - конкурс "Кухня без границ" стал лауреатом и занял третье место в Национальной премии в области событийного туризма «Russian Event Awards» 2016 года. в Ярославле .
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