Новости
Комсомольский театр драмы едет в Тамбов, чики-чики-чики-чикита
Комсомольский-на-Амуре театр драмы впервые за долгие годы отравится в большие гастроли. С 8 по 10 июня в Тамбове атисты города Юности представят четыре спектакля.
Тамбовские зрители увидят классику «Без вины виноватые», «Последний пылкий влюблённый», проверенно-кассовых «Тётки» и сказку для детей «По щучьему велению».
Творческая поездка стала возможной благодаря федеральной программе «Большие гастроли».
«Алаверды» в виде гастролей тамбовского Театра драмы пройдет в городе особого президентского внимания с 15 по 17 июня.
Комсомольчане увидят «Волки и овцы», «Дураки» Нила Саймона и мелодраму «Вальс одиноких». Для детей - сказка «Как Фёдор за три моря ходил» , - сообщает газета «Молодой дальневосточник XXI век» со ссылкой на komcity
Фото: http://www.komcity.ru
Поделиться
Самое читаемое
С места событий: Останки на берегу водоема7 208
МД-XXI век: Эксклюзивные подробности о состоянии девочки, выжившей после авиакатастрофы5 846
Хабаровчане выстроили из автомобилей портрет Путина3 898
Хабаровские профсоюзы: Пожар в Кемерово – не случайность3 826
Связь с редакцией
Если у вас есть предложения редакции, если вы хотите купить у нас рекламу или располагаете какими-либо материалами, напишите нам или позвоните по телефону.
gazeta@khabarovsk.md (4212) 477-100
По вопросам рекламы
reklama@khabarovsk.md (4212) 477-136
По вопросам распространения
dostavka@khabarovsk.md (4212) 477-136