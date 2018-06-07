Комсомольский театр драмы едет в Тамбов, чики-чики-чики-чикита

Комсомольский-на-Амуре театр драмы впервые за долгие годы отравится в большие гастроли. С 8 по 10 июня в Тамбове атисты города Юности представят четыре спектакля.

Тамбовские зрители увидят классику «Без вины виноватые», «Последний пылкий влюблённый», проверенно-кассовых «Тётки» и сказку для детей «По щучьему велению».

Творческая поездка стала возможной благодаря федеральной программе «Большие гастроли».

«Алаверды» в виде гастролей тамбовского Театра драмы пройдет в городе особого президентского внимания с 15 по 17 июня.

Комсомольчане увидят «Волки и овцы», «Дураки» Нила Саймона и мелодраму «Вальс одиноких». Для детей - сказка «Как Фёдор за три моря ходил» , - сообщает газета «Молодой дальневосточник XXI век» со ссылкой на komcity

Фото: http://www.komcity.ru