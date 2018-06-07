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Хабаровские таможенники пресекли крупнейшую на Дальнем Востоке контрабанду культурных ценностей
В аэропорту Хабаровска 293 предмета археологии, отправления религиозных культов, военного снаряжения средневековья обнаружили хабаровские таможенники в багаже китайского туриста. Мужчина собирался вывезти старинные предметы в Китай для того, чтобы их продать.
Ценный груз таможенники обнаружили в багаже 36-летнего жителя Китая во время оформления пассажиров авиарейса Хабаровск – Харбин. Среди личных вещей туриста, как позже показала экспертиза, находились предметы, принадлежащие средневековым кочевникам Южной Сибири, народам Центральной Азии и Дальнего Востока. Всё это предметы быта, декора, а также предметы военной и религиозной направленности IV – XIX веков.
Исторические находки мужчина приобретал в России через различные интернет-магазины. Рыночная стоимость 206 из указанных предметов на российском рынке составила менее 180 тысяч рублей. В Китае турист планировал продать их значительно дороже.
- Нам удалось определить рыночную стоимость не всех образцов, представленных на экспертизу, - рассказал начальник отделения криминалистических исследований таможенной экспертно-криминалистической службы г. Владивосток Виктор Демчук. – Аналоги остальных предметов попросту отсутствуют в каких-либо источниках.
Специалист также отметил, что на Дальнем Востоке подобную «коллекцию» такого количества раритетов, разных по происхождению, возрасту и этнической принадлежности, он в своей работе встречает впервые. Поразило такое «собрание» и специалистов Института истории, археологии и этнографии Дальневосточного отделения Российской академии наук.
В отношении гражданина Китая Хабаровской таможней возбуждено уголовное дело по факту контрабанды культурных ценностей. Туристу грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 3-х до 7-ми лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей.
Виктория Алёшина
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