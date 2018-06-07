Знай наших: Хабаровская школа в микрорайоне «Ореховая сопка» в пятерке российских лидеров

Журнал «Российское образование» опубликовал список ста крупнейших школ России, введенных в эксплуатацию с 2016 года. Хабаровская школа в микрорайоне «Ореховая сопка» оказалась в пятерке лидеров! "А скоро она не только по величине, но и по качеству выйдет в лидеры, мы все в это верим!" - уверена Алла Кузнецова, министр образования и науки Хабаровского края.

Ультрасовременное общеобразовательное учреждение было построено в рекордные сроки – всего за один год в рамках федеральной программы «Учёба в одну смену». Строительные и отделочные работы велись практически круглосуточно. Средства – без малого миллиард рублей – были выделены из федерального, краевого и муниципального бюджетов.

«Нигде в России такие школы за год не строятся. Мы сделали невозможное – строители, безусловно, большие молодцы – и ровно в установленные сроки школа на 800 учащихся сдана. Пройдены все необходимые процедуры по лицензированию. Уже сформирован и полностью укомплектован 31 класс. Завершаем набор педагогов для работы в «Звездном». Все они – профессионалы высокого уровня», - сказал Александр Соколов.

Мэр также отметил, что на новом лицее строительство общеобразовательных учреждений в краевом центре не заканчивается: уже в этом году будет заложена новая типовая школа в Волочаевском городке.

Напомним, что общая площадь четырехэтажного лицея – более 16 тысяч квадратных метров. Здесь школяры будут углубленно изучать физику, химию, математику, астрономию, биологию и иностранные языки. Светлые просторные классы, лаборатории, библиотечный ресурсный центр, прекрасно оснащенные спортзалы, стадион с дорожками профессионального уровня, школьное телевидение, локальная компьютерная сеть и даже собственная электрическая подстанция – все это к услугам будущих лицеистов. В «Звездном» мальчишки и девчонки будут заниматься робототехникой и даже получат основы знаний по космической связи. Свою работу школа начнет 1 сентября.