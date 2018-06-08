В Хабаровске православных кулинаров приглашают принять участие в фестивале постной кухни

В Хабаровске 10 июня в храме святого преподобного Серафима Саровского пройдут торжества, приуроченные к празднованию 10-летия храма. Божественную литургию в этот день возглавит митрополит Хабаровский и Приамурский Владимир.

Строительство храма началось в 2003 году — в год 100-летия со дня прославления преподобного Серафима Саровского в лике святых. Освящен храмовый комплекс в 2008 году.

10 июня для гостей храма будет организован праздничный концерт, трапеза, состоится фестиваль постной кухни «Постное угощение».

Желающим принять участие в фестивале необходимо представить самостоятельно изготовленные из постных продуктов выпечку и фуршетную закуску небольших размеров.

Фестиваль пройдет на площадке перед храмом с 11:00 до 12:00.

Для участия необходимо зарегистрироваться по телефону 8-914-153-83-75, Ольга