Вокруг Хабаровска пройдет четырехдневный крестный ход

19 июня начнется традиционный четырехдневный крестный ход вокруг краевой столицы. В 10. 00 в Спасо-Преображенском кафедральном соборе крестоходцы соберутся на молебен, предваряющий пешее паломничество, которое завершится 22 июня в храме святого благоверного князя Александра Невского.

За четыре дня священнослужители и прихожане Хабаровской епархии пройдут более 110 километров.

Участником крестного хода может стать любой желающий.

Справки по телефону 8-962-587-39-64, протоиерей Сергий Мещеряков.