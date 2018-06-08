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Вокруг Хабаровска пройдет четырехдневный крестный ход
19 июня начнется традиционный четырехдневный крестный ход вокруг краевой столицы. В 10. 00 в Спасо-Преображенском кафедральном соборе крестоходцы соберутся на молебен, предваряющий пешее паломничество, которое завершится 22 июня в храме святого благоверного князя Александра Невского.
За четыре дня священнослужители и прихожане Хабаровской епархии пройдут более 110 километров.
Участником крестного хода может стать любой желающий.
Справки по телефону 8-962-587-39-64, протоиерей Сергий Мещеряков.
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