В Хабаровском районе селянам помогут купить коров

Владельцы личных подсобных хозяйств Ракитнинского сельского поселения узнали о предоставлении государственной поддержки, предоставляемой администрацией Хабаровского муниципального района в этом году.

В Доме Культуры села Ракитное состоялась информационная встреча с гражданами Ракитненского сельского поселении по вопросам государственной поддержки в 2018 году в рамках муниципальных программ по сельскому хозяйству и устойчивому развитию сельских территорий.

Специалисты отдела сельскохозяйственного производства и охраны окружающей среды Хабаровского района рассказали гражданам, ведущим личные подсобные хозяйства о субсидиях, предоставляемых компенсацию затрат на приобретение племенного крупного рогатого скота молочного направления, взамен ранее имеющегося.

Говорилось также о размере субсидии, показателях результативности при получении субсидии и требованиях, которым должен соответствовать заявитель.

- Еще гражданам доведена информация, о том, что в рамках муниципальной субсидии есть возможность приобретения в Амурской и Сахалинской областях крупного рогатого скота молочного направления. Размер субсидии рассчитывается при наличии документов, подтверждающих затраты гражданина в размере 75%, но не более 95 тысяч рублей за одну голову племенного крупного рогатого скота, - отметил начальник отдела сельскохозяйственного производства и охраны окружающей среды Хабаровского муниципального района Сергей Харитонов.

В текущем году для граждан, ведущих личные подсобные хозяйства на компенсацию затрат от приобретения племенного крупного рогатого скота молочного направления в бюджете Хабаровского района запланировано два миллиона рублей. Из них средства районного бюджета - 200 тыс. рублей, 1,8 млн рублей – средства краевого бюджета.

Реализация мероприятия запланирована на конец августа текущего года.

- В том числе в ходе встречи был рассмотрен вопрос о реализации проектов местных инициатив граждан, проживающих в сельской местности. Мы рассказали о задачах, условиях и этапах реализации проектов, а также о необходимости активного участия населения в решении первоочередных, наиболее важных проблем, направленных на улучшение качества жизни в селе, - добавил Сергей Харитонов.

Сегодня одним из наиболее актуальных вопросов является - улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности. На информационной встрече рассмотрены основные требования и условия, которые необходимо соблюдать в целях получения краевой социальной выплаты, также направления ее расходования и условия получения субсидии на возмещения части фактически понесенных затрат на улучшение жилищных условий из районного бюджета.

Для удобства гражданам были выданы брошюры и буклеты с уточненной информацией о необходимом пакете документов и сроках подачи документов для участия в предоставлении государственной поддержки, предоставляемой администрацией Хабаровского муниципального района в 2018 году.