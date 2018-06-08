В Хабаровском крае дети военного времени получат нагрудные знаки

На внеочередном заседании краевого парламента принят закон «Об отдельных вопросах патриотического воспитания граждан в Хабаровском крае»

Закон закрепляет понятие «патриотическое воспитание граждан», устанавливает цели и основные задачи патриотического воспитания в крае, полномочия органов государственной власти края в этой сфере.

Также закон определяет статус «Дети военного времени» для категории граждан, родившихся в период с 22 июня 1927 года по 3 сентября 1945 года, и проживающих на территории Хабаровского края. В настоящее время в крае насчитывается почти 78 тысяч граждан, попадающих под этот статус.

«Законопроект о патриотическом воспитании прошел через широкое общественное обсуждение на советах ветеранов в Хабаровске, Комсомольске-на-Амуре и в ряде других муниципальных образований края, - рассказал вице-спикер краевого парламента Юрий Матвеев. - Были разные взгляды и предложения, большинство которых учтены при подготовке законопроекта. Например, сначала был термин «дети войны», но война же не рожает детей, она их убивает! А дети военного времени – это более точное определение. Думаю, что принятие этого краевого закона станет большим событием для многих людей. Ведь на первом месте – востребованность и внимание к этой категории жителей края. Им действительно хочется приносить пользу, быть нужными стране и региону. Главным будет их общение, передача традиций и опыта, патриотическое воспитание молодежи. Чтобы молодое поколение не забывало историю и имело те патриотические взгляды, которые всегда жили, живут и будут жить в нашем российском непобедимом государстве. Это самая главная идея, которая легла в основу закона».

Председатель Законодательной Думы Хабаровского края Сергей Луговской в беседе с журналистами напомнил, что на реализацию регионального закона «Об отдельных вопросах патриотического воспитания граждан в Хабаровском крае» в 2018 году в краевом бюджете уже предусмотрено 94,1 миллиона рублей. Часть средств пойдет на изготовление специальных нагрудных знаков жителям Хабаровского края, попадающим под категорию «Дети военного времени», а также единовременную денежную выплату ветеранам в связи с празднованием 2 сентября памятной даты - Дня окончания Второй мировой войны.

«В каждом муниципальном образовании, в каждом городе будут созданы советы детей военного времени, - сказал спикер краевого парламента. - Думаю, мы выбрали правильное направление – патриотическое воспитание молодежи через старшее поколение».

Пресс-служба

Законодательной Думы

Хабаровского края.