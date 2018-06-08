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В Хабаровске мужчина зверски убил 82-летнего отца
В Хабаровске 35-летний мужчина в одной из квартир дома на улице Вологодская поссорился с 82-летним отцом и его убил.
Помимо кровоподтеков и ссадин у стрика повреждено легкое, перелом тазовых костей и ребер. Престарелый мужчина умер от травматического шока.
Его сына задержали, помещен в изолятор временного содержания. Возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть». Ему грозит лишение свободы до 15 лет, - сообщает газета «Молодой дальневосточник XXI век» со ссылкой на портал DVHab.
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