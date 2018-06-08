В Хабаровском крае губернатора выберут 9 сентября

Выборы губернатора Хабаровского края назначены на 9 сентября Соответствующее постановление принято на внеочередном заседании Законодательной Думы края.

В 2018 году срок полномочий Губернатора Хабаровского края Вячеслава Шпорта заканчивается именно 9 сентября.

Решение о назначении выборов Губернатора Законодательная Дума должна была принять не ранее чем за 100 дней и не позже чем за 90 дней до дня выборов.





