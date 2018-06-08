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В Хабаровском крае губернатора выберут 9 сентября
Выборы губернатора Хабаровского края назначены на 9 сентября Соответствующее постановление принято на внеочередном заседании Законодательной Думы края.
В 2018 году срок полномочий Губернатора Хабаровского края Вячеслава Шпорта заканчивается именно 9 сентября.
Решение о назначении выборов Губернатора Законодательная Дума должна была принять не ранее чем за 100 дней и не позже чем за 90 дней до дня выборов.
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