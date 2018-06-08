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В Хабаровском крае за счет селян хакеры зарабатывали криптовалюту
Сотрудники администрации Хабаровского района заметили, что их компьютеры стали подозрительно «тормозить». Сотрудник управления обеспечения деятельности муниципалитета выяснили, что это дел рук хакеров.
Пока неизвестные граждане – может россияне, а может и иной страны, добывали криптовалюту при помощи компьютерного оборудования этой сельской администрации. Хакеры внедрили вредоносный софт. Ресурс использовался чужаками 10 дней.
Сколько удалось заработать добытчикам криптовалюты, неизвестно. Сейчас этот процесс остановлен, - сообщает газета «Молодой дальневосточник XXI век» со ссылкой на портал «Губерния».
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