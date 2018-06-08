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В Хабаровске оборзевшая гопота забросала полицейских булыжниками
В Хабаровске около продуктового магазина на улице Семашко бухала компания юношей. Заметив компанию, около них остановились на УАЗике сотрудники патрульно-постовой службы.
Стражи правопорядка сделали замечание, на что молодежь матерно парировала. Самых грязно ругающихся парней патрульные решили отвезти в отделение.
Когда задержанных усадили в машину, в полицейский автомобиль прилетел один булыжник в лобовое стекло, другой – в боковое. За ними бросились полицейские. Однако догнать не удалось, гопников и след простыл. Задержанных за сквернословие в отделение их в итоге не повезли, - сообщает газета «Молодой дальневосточник XXI век» со ссылкой на портал «Губерния».
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