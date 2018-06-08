В Хабаровске оборзевшая гопота забросала полицейских булыжниками

В Хабаровске около продуктового магазина на улице Семашко бухала компания юношей. Заметив компанию, около них остановились на УАЗике сотрудники патрульно-постовой службы.

Стражи правопорядка сделали замечание, на что молодежь матерно парировала. Самых грязно ругающихся парней патрульные решили отвезти в отделение.

Когда задержанных усадили в машину, в полицейский автомобиль прилетел один булыжник в лобовое стекло, другой – в боковое. За ними бросились полицейские. Однако догнать не удалось, гопников и след простыл. Задержанных за сквернословие в отделение их в итоге не повезли, - сообщает газета «Молодой дальневосточник XXI век» со ссылкой на портал «Губерния».