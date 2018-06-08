Хабаровский край: Владимир Степанов - Слава Богу, мы казаки!

Войсковой атаман казачий полковник Владимир Степанов поздравил жителей Хабаровского края, братьев казаков и сестер казачек с 129-летием создания Уссурийского казачьего войска!

Уважаемые старики! Братья казаки! Сестры казачки! Поздравляю Вас с наступающим 129-летием создания Уссурийского казачьего войска!

Духовных и телесных сил всем нам на многая лета,

Божией помощи в новых добрых делах и свершениях на благо казачества!

Слава Богу, мы казаки!

Войсковой атаман казачий полковник Владимир Степанов. Источник: «Приамурский казачий вестник» №6

Формирование казачества на территории Сибири и Дальнего Востока происходило в несколько этапов. В 1851 г. было образовано Забайкальское казачье войско, 20 (8) декабря 1858 г. – Амурское казачье войско, делившееся на 4 округа: два полковых и два батальонных: Амурский и Уссурийский пеший казачий батальон. По положению об Амурском казачьем войске, принятому в ноябре 1879 г., батальонные округа переименовывались в полубатальоны, а военное и хозяйственное управление войском сосредотачивалось в созданном войсковом правлении, которое размещалось в г. Благовещенске. С 1858 до конца 1870-х гг. в Приморскую область было переселено более пяти тыс. казаков из состава Амурского войска. Ими было основано более 30 станиц и поселков. С 1879 г. часть казаков Уссурийского пешего полубатальона была переселена с р. Уссури в Южно-Уссурийский край, заняв почти всю приграничную полосу. Между с. Турий Рог и р. Суйфун было основано 10 новых поселков. Двойное подчинение казаков, проживающих в Приморской области: в военном и хозяйственном отношении – губернатору Амурской области, в вопросах гражданского управления – губернатору Приморской области, было крайне неудобным. Кроме того, защита и охрана границ требовала наличия сильного, организационно самостоятельного казачьего формирования. С учетом этих обстоятельств было принято решение о выделении Уссурийского полубатальона из состава Амурского войска и образовании Уссурийского казачьего войска. Из Положения об Уссурийском казачьем войске, высочайше утвержденном 9 июля (26 июня) 1889 г.: «1. Казачье население Уссурийского полубатальона Амурского казачьего войска выделить из состава последнего и образовать из сего населения отдельное казачье войско, которое наименовать «Уссурийским». 2. Из земель, отведенных Уссурийскому казачьему населению, образовать в составе Приморской области округу, с наименованием ее округою Уссурийского казачьего войска ...». После вступления в должность Наказного атамана Уссурийского казачьего войска губернатора Приморской области П. Ф. Унтербергера (1890) войсковое правление было перемещено из Благовещенска во Владивосток, где и действовало до 1917 г. С образованием Уссурийского войска правительством было санкционировано новое казачье переселение из европейской части России на Дальний Восток. Цель этого переселения состояла как в увеличении численности казачества на восточной окраине, так и в улучшении дела охраны территории вдоль строящейся Транссибирской магистрали. Переселенцами-казаками из Забайкальского, Донского, Оренбургского, Кубанского, Терского и Уральского казачьих войск в Приморской области было основано 11 поселений. С большей или меньшей активностью переселение продолжалось и в 1900-е гг. К 1917 г. в 76 станицах и поселках Уссурийского казачьего войска проживало около 8 процентов населения от общего числа жителей Приморской области. Дать более высокую оценку сделанному уссурийскими казаками, чем та, которую дал первый Наказной атаман Уссурийского казачьего войска П. Ф. Унтербергер, вряд ли возможно: «Уссурийский казак, не щадя здоровья и жизни ... с честью и славою вынес на своих плечах колонизацию пустынной реки Уссури, возложенную на него графом Муравьевым-Амурским». После ликвидации сословного деления в октябре 1917 г. казачество было включено в состав сельского крестьянского населения. В 1990-е гг. начался процесс возрождения казачества, в т. ч. и уссурийского. Как и в прежние времена, основные цели, стоящие перед казаками-уссурийцами – освоение земель и строительство станиц, формирование казачьих застав и воинских подразделений, возрождение культуры и военно-патриотическое воспитание молодежи.