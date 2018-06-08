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В Комсомольске-на-Амуре инженер самолетостроения красит от безысходности крыши
Житель Комсомольска-на-Амура Петр Литвинцев пожаловался президенту Российской Федерации Владимиру Путину во время прямой линии, что он - инженер самолетостроения, попал под сокращение, и тпереь вынужден зарабатывать на жизнь тем, что красит крыши.
По словам председателя комитета по труду и занятости правительства Хабаровского края Константина Виноградова, Петр Литвинцев в службу занятости не обращался, - пишет "Российская газета".
- В Комсомольске-на-Амуре 4,6 тысячи вакансий, уровень безработицы 0,7%. На ГСС (гражданские самолеты Сухого) сейчас 21 вакансия, на КнААЗе пока вакансий нет, - отметил Константин Виноградов. – Литвинцева мы его в ближайшее время найдем, выясним, почему он с такой квалификацией красит крыши.
Между тем, в неофициальных беседах порой жители города особого президентского внимания жалуются, что на вакантные места чаще берут выпускников столичных ВУЗов, нежели кранодипломников местного университета. Крыш-то много, крась-не хочу.
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