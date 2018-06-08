Давид Кришталь: Вахтовый метод работы – гибель для региона

«Вахты» не имеют ничего общего с развитием Дальнего Востока, считает заместитель председателя ФНПР

Обеспечение рабочих мест на «вахтах» выгодно только корпорациям. Люди, трудящиеся на таких условиях, зачастую остаются социально незащищёнными перед работодателем. К тому же регион серьёзно страдает от такого подхода.

«Для реализации программы развития Дальнего Востока у ряда компаний есть предложения сделать упор на вахтовый метод работы. Для работников-вахтовиков не нужно строить больницы, школы. Корпорациям выгоден такой подход. Но это гибельно для региона, который при таком подходе просто опустеет», - сообщил заместитель председателя Федерации независимых профсоюзов России Давид Кришталь в ходе V Северной межрегиональной конференции, проходящей в эти дни в Хабаровске.

В интервью, организованном в рамках онлайн-трансляции мероприятия в сети Интернет, Давид Кришталь рассказал о проблемах работников-северян, о том, почему на продолжительность жизни людей влияет уровень заработной платы, как такие трагедии, подобные пожару в ТЦ «Зимняя вишня», становятся поводом препятствий для проверок условий труда, а также признался в любви к дальневосточникам.

Полная версия интервью доступна по ссылке https://youtu.be/gvEp_bVWKrI

Давид Михайлович Кришталь, начиная с 1981 года прошел трудовой путь от бригадира, мастера электрозаготовительного отделения локомотивного депо Лихоборы Московской железной дороги до председателя районного комитета профсоюза в Московском окружном отделении железной дороги и райпрофсожа Московско-Павелецкого отделения Московской железной дороги (1983 – 2001 гг.). С 2001 по 2007 гг. работал заведующим организационным отделом, а затем заместителем Председателя ЦК Российского профсоюза железнодорожников и транспортных строителей. В 1995 году награжден Знаком «Почетный