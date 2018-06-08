В Хабаровске обсудят правоприменительную практику техническом госнадзоре

В Хабаровске 28 июня комитет регионального государственного контроля и лицензирования Правительства края организует публичное обсуждение правоприменительной практики в сфере государственного надзора за техническим состоянием самоходных машин за 2017 год и первый квартал 2018 года.

Целью мероприятия является развитие механизма открытости, повышения правовой грамотности, внедрения системы комплексной профилактики нарушений обязательных требований.

Для участия приглашаются владельцы самоходной техники, руководители предприятий и организаций, руководители ведомственных структур и органов прокуратуры, представители общественности.

Публичное обсуждение состоится в г. Хабаровске по адресу ул. Льва Толстого, 14, 2 этаж (актовый зал). Регистрация участников начнется в 9.00, начало мероприятия в 10.00.

Для подготовки публичного обсуждения на официальном сайте Комитета во вкладке "Важно" размещен доклад о результатах правоприменительной практики в комитете: https://krgk.khabkrai.ru/Important/1713.

Решение об участии в мероприятии и намерении выступить с комментариями и докладами, а также вопросы, замечания и комментарии к докладу, можно направить до 22 июня 2018 по электронному адресу: e.m.bityukov@adm.khv.ru. Также сообщить по тел. 8 (4212) 40-24-83, 8-914-772-88-91, указав Ф.И.О. и должность участника (участников). Также по указанным телефонам проводится предварительная регистрация участников.