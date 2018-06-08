В Хабаровске гимнастки "Олимпии" подвели итоги сезона на ежегодном празднике школы. Спортсменки и тренеры, показавшие наивысшие результаты в учебном году получили призы и подарки. А завершили праздник ярким гала-концертом.

На торжественном вечере собралось около 700 человек – спортсменки, тренеры, родители. Было множество запоминающихся номеров и огромное количество наград. Большинство композиций отобраны на фестивале «Амурчаночка», который по традиции проводился в преддверии праздника школы.

Между показательными выступлениями проходило награждение по итогам года. Нынешний сезон получился продуктивным. Хабаровчанки становились победителями и призерами чемпионата и первенства Дальнего Востока в групповых упражнениях, и в личном зачете, призерами всероссийских и крупных соревнований в Звенигороде и Санкт-Петербурге.

Две гимнастки – Елизавета Тыщенко и Диана Король выполнили норматив мастера спорта России, 16 – кандидатов в мастера спорта, 22– получили первый взрослый разряд.

— Награждали сильнейших гимнасток. «За высокие спортивные достижения» призы получили 12 человек, «За спортивные успехи» - 18. В этом году впервые учрежден директорский приз – «Спортивный характер». Награду получила Виктория Королева. Девочка перенесла очень серьезное заболевание, но она нашла в себе силы, все преодолела и смогла вернуться в гимнастику. Также были номинации: «Надежды тренера», «Олимпушки» — самые маленькие получали подарки. Все тренеры были награждены и много детей – 120 человек. Очень довольна работой тренеров, они все фанатики своего дела, особенно хотелось бы отметить наставниц, которые работают со сборной командой – это Елена Бовсуновская, Виктория Крет и Нина Ситникова. В этом году на бюджетной основе у нас занималось 460 человек – впервые так много. В следующем году планируем усложнить требования по зачислению в школу, чтобы только лучшие из лучших тренировались в бюджетных группах, - рассказала председатель федерации художественной гимнастики Хабаровского края, директор ДЮСШ «Олимпия» Ольга Борзова.

Итоги сезона подведены, но соревновательный и тренировочный процесс не прекращается. В ближайшие дни хабаровчанки отправятся на краевой турнир «Грация» в Комсомольск-на-Амуре и на всероссийские соревнования в Ставропольский край. Отдохнут спортсменки только в августе, а в сентябре приступят к новому сезону.

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