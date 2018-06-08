Жителей Хабаровского края приглашают обсудить безопасность детей в Интернете

В Совете Федерации подготовили рекомендации для сайтов о защите детей в сети Интернет. Ознакомиться с документом, и, возможно, внести в него поправки предлагают жителям Хабаровского края. Форма для обсуждения открыта на официальном сайте верхней палаты Парламента.

Рекомендации подготовлены на основе Федерального закона № 436 «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию» и Декларации саморегулирования в интернете, которую приняли в Евросоюзе в 2009 году. Сайты поделены по направлениям: «Обмен информацией между пользователями, «Информационные сайты», «Интернет-сервисы», «Поисковые системы» и «Ресурсы, содержащие информацию, запрещенную для детей». Для каждой категории разработан свой комплекс рекомендаций с учетом её специфики.

«Это и набор практических мер по защите от нежелательного контента, и перечень функциональных кнопок и ссылок, которыми нужно оснастить портал. Проект содержит прямые инструкции для владельцев и администраторов сайтов по их работе в интересах защиты детей», - пояснили в Совете Федерации

На данный момент открыто общественное обсуждение текста документа, в ходе которого любой интернет-пользователь может выразить свое мнение и направить предложения. Принять участие в обсуждении можно здесь.