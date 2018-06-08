В Комсомольске-на-Амуре отпразднуют 86-летие города

В Комсомольске-на-Амуре готовы отметить 86-ю годовщину со дня образования города. Карнавальное шествие, концерты, спортивные соревнования и праздничный фейерверк ждут жителей и гостей города.

Торжественные мероприятия, приуроченные к Дню города, растянутся на несколько дней. Сегодня, 8 июня, пройдёт торжественное завершение строительства газопровода и его врезки в ГРС-2. Этот проект реализован в рамках Долгосрочного плана комплексного развития Комсомольска-на-Амуре. Также вечером состоится церемония чествования лучших спортсменов города - «Спортивная элита».

9 июня пройдет торжественное собрание и праздничный концерт, посвященные празднованию Дня России и 86-й годовщине со дня образования города Юности. Будут награждены лучшие работники предприятий города Комсомольска-на-Амуре, удостоенные высоких наград Хабаровского края.

Утром, 10 июня, запланировано открытие памятника собаке Найде. Он посвящен верной собаке, которая много лет дожидалась своего погибшего в ДТП хозяина. Проект широко поддержала общественность - средства на изготовление памятника вели всем городом.

Основные праздничные мероприятия запланированы на 11 июня. В 11.00 на центральной улице города, проспекте Мира, начнется карнавальное шествие с участием трудовых коллективов. Затем на площади перед памятником Первостроителям состоится митинг, посвященный Дню России и Дню города. По его завершении начнётся концерт, в котором примут участие творческие коллективы города. Перед Музеем изобразительных искусств пройдёт выставка-продажа и творческие мастер-классы. Завершится день праздничным фейерверком, который состоится на набережной Амура в 23.00.

12 июня горожане примут участие в спортивных мероприятиях. В том числе состоится традиционная комбинированная эстафета и открытый велопробег.