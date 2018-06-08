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В Хабаровске пройдет общее собрание Парламентской Ассоциации «Дальний Восток и Забайкалье»
В Хабаровске в рамках второй выставки-ярмарки «Наш выбор 27» состоится Общее собрание Парламентской Ассоциации «Дальний Восток и Забайкалье». Принять участие в нем приглашены Губернатор Хабаровского края, депутаты Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, руководители законодательных органов субъектов ДФО, а также члены Парламентской Ассоциации Северо-Запада России.
В рамках собрания парламентарии обсудят актуальные для дальневосточных регионов вопросы, касающиеся развития и поддержки пищевой и перерабатывающей промышленности, потребительской кооперации в субъектах Российской Федерации, организации доставки грузов в северные и труднодоступные районы, реализации проекта «Дальневосточный гектар», совершенствования порядка определения кадастровой стоимости недвижимости. Также обсудят проблемы межбюджетного регулирования отрасли «Здравоохранение», предоставления возможности использования авиационного транспорта при проезде льготных категорий граждан к месту лечения и обратно, проблемы дифференциации оплаты труда работников бюджетного сектора экономики.
В этот же день планируется подписать соглашение о сотрудничестве между Парламентской Ассоциацией «Дальний Восток и Забайкалье» и министерством торговли, пищевой и перерабатывающей промышленности Хабаровского края.
В целях расширения сотрудничества между субъектами Российской Федерации для участия в Общем собрании и заседании «круглого стола» на тему «Продовольственный экспорт – как выйти на рынки АТР» пригласили заинтересованных представителей государственных органов власти, центров поддержки экспорта, советов предпринимателей Северо-Западного федерального округа.
Открытие Общего собрания Парламентской Ассоциации «Дальний Восток и Забайкалье» состоится 10 июня в 10.30 в деловой зоне набережной города.
Пресс-служба
Законодательной Думы
Хабаровского края.
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