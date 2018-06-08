Парламентарии Хабаровского края одобрили проект изменения в Налоговом кодексе РФ

Парламентарии Хабаровского края обсудили проект Федерального закона, который был подготовлен в целях реализации Послания Президента РФ 2018 года в части уточнения порядка исчисления имущественных налогов. Вопрос рассмотрен на внеочередном заседании Законодательной Думы Хабаровского края.

Законопроектом вносятся изменения в порядок исчисления налога на имущество физических лиц, направленные на сдерживание резкого роста налоговой нагрузки для граждан.

«Все предлагаемые изменения, безусловно, улучшат положение налогоплательщиков земельного налога и налога на имущество физических лиц. Так, например, пенсионеры имеют право на льготы по налогу на имущество, однако по действующему законодательству льгота предоставляется на объект, а не на его часть. Поэтому законопроектом предусматривается возможность предоставления льготы на долю, например, дома или квартиры. В жизни часто встречается, когда супруги оформляют имущество в общедолевую собственность, при этом ни один из них право на льготу не имел. Конечно, это было несправедливо. Законопроектом предлагается устранить это неравенство», - отметила, комментируя законопроект, председатель постоянного комитета Законодательной Думы Хабаровского края по бюджету, налогам и экономическому развитию Наталия Пудовкина.

В случае оспаривания кадастровой стоимости объектов имущества для целей налогообложения будет приниматься кадастровая стоимость с момента ее оспаривания, а не с момента подачи заявления об этом.

Кроме того, уточняется категория граждан, имеющих льготу по налогу на имущество физических лиц. Так, действующее законодательство предусматривало категорию «инвалиды с детства», это граждане достигшие 18-летия, которые сейчас включены «дети-инвалиды», имея ввиду предоставление им льготы до 18 лет.

Учитывая социальную значимость предлагаемых изменений, краевые депутаты единогласно поддержали проект Федерального закона «О внесении изменений в статью 52 части первой и часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации».

Пресс-служба

Законодательной Думы

Хабаровского края