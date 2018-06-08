В Хабаровском крае 21 проблемный объект незавершенного строительства

Депутаты парламента Хабаровского края рассмотрели три законопроекта, направленные на защиту прав дольщиков в Хабаровском крае, а также оказание поддержки инвесторам, готовым достраивать проблемные дома.

На сегодняшний день в крае существует 21 проблемный объект незавершенного строительства, в том числе организованных компаниями ФГУП «Дальспецстрой», «Амурские зори», холдинг «Грант». Органами исполнительной власти края принимаются меры для достройки и ввода их в эксплуатацию. При этом некоторые вопросы требуют правового регулирования. На заседаниях постоянных комитетов Законодательной Думы Хабаровского края обсудили механизмы, которые предлагается применять при урегулировании вопросов по «долгостроям».

Так, на заседании комитета по вопросам строительства, жилищно-коммунального хозяйства и топливно-энергетического комплекса в первом чтении рассмотрен проект закона «Об отдельных вопросах защиты прав и законных интересов пострадавших граждан, участвующих в долевом строительстве жилых помещений в многоквартирных домах на территории Хабаровского края», которым предусмотрены меры информационно-консультационной и организационной поддержки пострадавших граждан, вложивших свои средства в строительство многоквартирного дома. В том числе – оказание бесплатной юридической помощи.

Как отметил председатель комитета государственного строительного надзора Правительства Хабаровского края Олег Сутурин, инициаторами законопроекта выступили губернатор и прокурор края. Проект включает уже существующие нормы краевого законодательства, которые сегодня работают и приносят положительные результаты, а также новый механизм, когда инвестору, принявшему на себя обязательства по завершению строительства проблемного объекта, предлагается возможность предоставления земельного участка в аренду без проведения торгов. Такая мера разработана в целях компенсации затрат по завершению строительства проблемного дома и передаче гражданам жилых помещений в нем. С представителями науки и бизнеса обсуждалась возможность введения такого механизма, инициатива поддерживается. С органами местного самоуправления также определены земельные участки, которые могут быть предложены в аренду.

Было отмечено, что земельный участок предоставят инвестору на основании соглашения. Правительство края установит порядок проведения отбора нового застройщика (инвестора) и реализуемого им масштабного инвестиционного проекта, порядок заключения, изменения и досрочного расторжения указанного соглашения.

Депутаты задавали уточняющие вопросы, в частности председатель комитета Евгения Арефьева спросила об оценочной стоимости земельных участков, которые предложили власти г. Хабаровска и Хабаровского района, а также привлекательности их для инвесторов, председатель регионального парламента Сергей Луговской – об опыте других регионов в этом направлении.

«Ни один бизнесмен не будет вкладывать средства, не понимая, какие деньги он в итоге получит. Мы изучили практику регионов. Как правило, по земельным участкам проводилась оценка рыночной стоимости, чтобы инвестор понимал, что при вложении денежных средств он, как минимум, получает обратно те же вложения за счет стоимости земельных участков», – пояснил Олег Сутурин.

Депутаты поддержали законопроект и рекомендовали Думе принять его в первом чтении. Также парламентарии сошлись во мнении, что участки в аренду можно предоставлять и в других районах края. «Инвесторам могут быть интересны Советско-Гаванский, Ванинский, Охотский районы», - отметил депутат Сергей Сокуренко.

«Данным законопроектом мы «застимулируем» инвесторов, которые должны «зайти» на те дома, которые у нас сегодня стоят «на острие угла», и решением вопросов которых мы вместе с Правительством края сегодня занимаемся. Город Хабаровск предложил уже 15 земельных участков, но активно инвесторы туда пока не заходят. Они не востребованы. Мы не можем продолжать точечную застройку. Необходимо рассматривать земельные участки в районах края», - прокомментировал инициативу председатель думского комитета по вопросам промышленности, предпринимательства и инфраструктуры Валерий Постельник.

В развитие положений данного проекта закона депутаты комитета по вопросам промышленности, предпринимательства и инфраструктуры рассмотрели и рекомендовали Думе принять в первом чтении проект, вносящий корректировки в Закон Хабаровского края «О критериях, которым должны соответствовать объекты социально-культурного и коммунально-бытового назначения, масштабные инвестиционные проекты, для размещения (реализации) которых земельные участки предоставляются в аренду без проведения торгов». А члены комитета по законности, правопорядку и общественной безопасности одобрили в первом чтении законопроект «О внесении изменений в статью 2 Закона Хабаровского края «О реализации отдельных полномочий Хабаровского края в области обеспечения граждан бесплатной юридической помощью».

В комитете государственного строительного надзора рассчитывают, что указанные проекты создадут правовую основу для урегулирования вопросов «обманутых дольщиков», позволят снизить социальную напряженность среди граждан – участников долевого строительства, пострадавших от действий недобросовестных застройщиков на территории края, а также обеспечить защиту и восстановление их прав.

Пресс-служба

Законодательной Думы

Хабаровского края.