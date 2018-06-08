Путин: Решение об обнулении НДС на авиаперевозки позволит сделать билеты доступнее

Президент России Владимир Путин провел очередную «Прямую линию» с гражданами страны. Глава государства ответил более чем на 70 вопросов. Причем часть из них касалась развития Дальнего Востока в целом и Хабаровского края в частности.

Одной из острых тем, поднятых в ходе общения с жителями страны, стала высокая стоимость авиабилетов из городов Дальнего Востока в западную часть России. Президент подчеркнул, что география полетов будет расширена. Более того, накануне было принято решение об обнулении налога на добавленную стоимость на пассажирские перевозки из ДФО.

«Такое решение по Дальнему Востоку Правительством принято, а именно: решение об обнулении НДС на эти перевозки. Это первый, очень важный, существенный шаг снижения стоимости билета, но посмотрим, как будет работать эта практика», - отметил Президент.

Сейчас услуги авиакомпаний облагаются НДС по ставке 10%. В ближайшее время законопроект будет внесен в Госдуму. Ожидается, что к Восточному экономическому форуму закон будет принят.

Несколько вопросов было задано по освоению «дальневосточного гектара». Люди пожаловались, что им выдают наделы, до которых невозможно добраться или вовсе отказывают в выдаче, ссылаясь на отсутствие свободных земель. Также говорили о том, что самые хорошие участки достались чиновникам.

«Программа работает. При всех её издержках, а издержки есть, и спасибо большое, что Вы ещё раз обратили на это внимание. Сказать, что все хорошие участки забрали чиновники, надеюсь, что это не так. Но дополнительно ещё раз проверим, хотя мы неоднократно к этой теме возвращались. Судя по тому, что такие вопросы возникают, эта программа востребована, люди с удовольствием берут эти участки. Мы теперь приняли решение, вы знаете, чтобы давать эту землю не только дальневосточникам, но и людям, проживающим в других регионах Российской Федерации, но которые хотят, готовы и переедут, для того чтобы устроить свою жизнь именно на Дальнем Востоке. Будем совершенствовать эту систему. Обязательно обращу на это внимание», - сказал Президент.

В ходе «Прямой линии» был задан вопрос жителем Комсомольска-на-Амуре по поводу трудоустройства на предприятиях города.

Губернатор Вячеслав Шпорт отметил, что возьмет этот вопрос на контроль.

«Я уже дал поручения нашим ведомствам, они проверят всю информацию по этой ситуации. Я готов лично встретиться с этим человеком. Уверен, этот вопрос можно решить оперативно, привлечение квалифицированных кадров на промышленные предприятия – приоритетная задача для нас», отметил Губернатор.

В ходе общения с Президентом также поднималась тема строительства моста на Сахалин. Глава государства отметил, что предстоит произвести детальные расчеты, оценить загрузку этого моста. Будет учтена и необходимость развития инфраструктуры на севере Хабаровского края.

Губернатор Вячеслав Шпорт подчеркнул, что этот проект для региона имеет большое значение.

«Безусловно, мы поддерживаем это проект. Это дополнительные инвестиции, это мощный импульс к развитию нескольких муниципальных районов, это загрузка наших предприятий. Тем не менее, Президент правильно сказал, что нужно очень внимательно посчитать все затраты. Это действительно может стать новой «стройкой века», но подходить к таким амбициозным задачам надо взвешенно», - сказал глава региона.

Он также особо подчеркнул, что все вопросы с «Прямой линии», касающиеся Хабаровского края, будут детально рассмотрены властями региона.