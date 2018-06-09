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Шпорт взял под контроль ситуацию со взрывом газа в поселке Октябрьский
В квартире дома в поселке Октябрьском Ванинского района Хабаровского края от произошедшего ночью взрыва раздуло стены.
— Аж стенки раздуло и повалило, — эмоционально комментируют пожарные произошедший взрыв. – Перегородок нет.
Губернатор края Хабаровского края Вячеслав Шпорт распорядился оказать властям Ванинского района помощь в ликвидации последствий взрыва бытового газа в жилом доме поселка Октябрьский. Прокуратура края возбудила уголовное дело согласно уголовной статье 238 «оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекших по неосторожности смерть человека».
По предварительным данным, хлопок газа произошел в 03.15 в пятиэтажном доме по улице Космонавтов, 3А.
Разрушены три квартиры одного из подъездов. Определен пункт временного размещения граждан, расположенный в детском саду поселка. Из дома эвакуированы 60 человек. Погиб 89-летний мужчина, еще один жилец дома 63-х лет госпитализирован с ожогами.
Пострадавший мужчина проживал в соседнем подъезде, в квартире смежной с той, где произошел взрыв. Между этими квартирами разрушена стена. Чтобы спастись из горящей квартиры после взрыва ему пришлось выпрыгнуть в окно со второго этажа. Его госпитализировали в Ванинскую центральную районную больницу с ожогами рук и ног.
Второй госпитализированный житель дома, о котором сообщала прокуратура края, не был травмирован. Это инвалид, но учитывая его состояние, принято решение поместить его в терапевтическое отделение больницы"
Губернатор Вячеслав Шпорт выразил соболезнования семье трагически погибшего жителя поселка Октябрьский и пожелал скорейшего выздоровления пострадавшему.
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