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В Хабаровском крае предпринимателям предлагают обсудить нюансы рекламного законодательства
В Хабаровске 15 июня 14.00 в Дальневосточном институте управления – филиале РАНХиГС пройдет публичные обсуждения правоприменительной практики. Тема - контроль рекламы, недобросовестной конкуренции и проведения торгов.
В обсуждении примут участие представители общественных объединений , органов госконтроля, представители краевой прокуратуры. Также примут участие спикеры от органов местного самоуправления, региональной Общественной палаты и уполномоченный по защите прав предпринимателей в Хабаровском крае.
Подробная информация по тел. 8 (4212) 32-60-54.
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