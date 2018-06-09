В Хабаровском крае предпринимателям предлагают обсудить нюансы рекламного законодательства

В Хабаровске 15 июня 14.00 в Дальневосточном институте управления – филиале РАНХиГС пройдет публичные обсуждения правоприменительной практики. Тема - контроль рекламы, недобросовестной конкуренции и проведения торгов.

В обсуждении примут участие представители общественных объединений , органов госконтроля, представители краевой прокуратуры. Также примут участие спикеры от органов местного самоуправления, региональной Общественной палаты и уполномоченный по защите прав предпринимателей в Хабаровском крае.

Подробная информация по тел. 8 (4212) 32-60-54.