Жители Тополева Хабаровского района благоустраивают поселок с душой

Председатель Общероссийской общественной организации «Всероссийский совет местного самоуправления» Олега Мельниченко оценил реализацию государственных программ формирования комфортной городской среды в Хабаровском районе. Глава района Денис Удод представил гостю общественные территории, игровые площадки и спортивные объекты села Тополево, облагороженные в рамках программ: формирование комфортной городской среды, территориальное общественное самоуправление (ТОС), поддержка местных инициатив, а также «Безопасные и качественные дороги».

Во встрече принимали участие также и.о. главы администрации Тополевского сельского поселения Наталья Чубарова и активисты ТОС. Они рассказали об инициативных гражданах своего села, о том, как вместе занимаются облагораживанием своих дворов и о реализованных проектах.

Участники экскурсии побывали на общественной территории «Радуга». Здесь реализован проект «Наш двор-красота, уют, здоровье». Через школьный стадион проследовали к скверу «Ровесник» и к комплексной спортивной коробке, затем посетили сквер «Памяти Кантонской коммуны».

После экскурсии Олег Мельниченко поделился своими впечатлениями.

- Впечатления очень Хорошие, - сказал он. - В рамках работы комитета Совета Федерации, председателем которого я являюсь, с коллегами мы посещаем различные города России, и Хабаровск – это уже не первый город. Наблюдаем, как реализуется президентская инициатива «Комфортная городская среда» по обустройству дворов, скверов. И очень важно, чтобы в эту программу включалось местное сообщество, жители поселений, ТОС, депутаты. Чтобы эта программа стала воистину народная, и чтобы строительство элементов благоустройства территорий осуществлялось не только с участием людей, но и учитывало их видение. Увиденным здесь, в Тополево, я очень удовлетворен. Видно, что люди подходят к благоустройству своего поселка с душой. Они очень инициативные. Мне рассказали, как возникали те или иные элементы благоустройства. То есть жители участвуют в том, чтобы их поселок стал комфортнее для жизни, и это замечательно. Потому, что только через участие людей можно добиться сохранения построенного. Могу сказать, что в поселке, в котором я побывал, практически нет ни одного двора, который бы не был благоустроен. Мне очень понравилось, как реализуется здесь государственная программа.

Знакомство с местными инициативами и неравнодушными гражданами Хабаровского района продолжилось за «круглым столом». Цель встречи была обсудить общие проблемы муниципалитетов ДФО.

В зале для переговоров собрались также главы поселений района, представители администрации Хабаровского района, общественных организаций, члены ВСМС, представители региональных отделений ВСМС в ДФО.

В начале рабочей встречи Денис Удод представил гостя и предложил Олегу Мельниченко поделиться опытом.

В своем выступлении Олег Владимирович отметил, что одним из приоритетов деятельности Всероссийской общественной организации «Всероссийский совет местного самоуправления» является создание общественного контроля за проектом «Комфортная городская среда».

- Это требование предъявил на последней встрече с членами президиума Совета по местному самоуправлению президент Владимир Путин. Он настроил нас на то, чтобы мы за счет своих организационных возможностей и привлечения людей, организовывали контроль за тем, как организуется проект «Комфортная городская среда». Я обращаю внимание на то, чтобы проект не выхолостился и не превратился в проект, который реализуется одними чиновниками. Также обратил внимание, что нужно активно привлекать к нему людей. Поэтому одна из задач, стоящих перед нами – это вовлекать общественность, представителей муниципального актива, представителей ТОС. В общем - всех неравнодушных граждан, - уточнил он.

По завершению выступления Олега Мельниченко участники встречи задали вопросы. Член контрольно-ревизионной комиссии Общероссийской общественной организации «Всероссийский совет местного самоуправления» Дмитрий Савченко сказал, что в Хабаровском районе многие поселения не попадают под критерии конкурсов, потому, что в них недостаточно численности населения.

- Может быть рассматривается вопрос о том, чтобы проводить конкурсы, в том числе для поселений, численностью менее десяти тысяч человек, пусть даже с меньшей призовой суммой? – спросил Савченко.

На что Олег Мельниченко ответил.

- Сейчас мы совместно с министерством сельского хозяйства РФ обсуждаем проект конкурса ВСМС на лучшее сельское поселение. Если согласие о такой поддержке будет получено, такой конкурс будет объявлен.

Затем последовал еще вопрос о регистрации ТОС. Одним из условий регистрации ТОС является то обстоятельство, что они должны пройти через обсуждение представительного органа поселения. А в Хабаровском районе достаточно территорий, где расположены закрытые воинские городки, которые юридически в состав поселения не входят. Таким образом, за них получить решение представительного органа поселения не предоставляется возможным.

- Может, стоит рассмотреть вопрос о том, чтобы такими полномочиями обладали и представительные органы района в том числе? – предложил Дмитрий Савченко.

Олег Мельниченко отметил, что это правильная инициатива и посоветовал составить предложение по совершенствованию муниципального законодательства.

- Государственные программы – это хороший инструмент и возможность привлечения средств для решения вопросов местного значения - благоустройства поселений, - резюмировал председатель Хабаровского краевого регионального отделения Общероссийской общественной организации «Всероссийский совет местного самоуправления», глава Хабаровского района Денис Удод. - Меня очень радует, что наши граждане так активно и со всей душой откликнулись на эту возможность, принимают участие в этой программе. Во многих поселениях нашего района сегодня совершенно по-другому играют краски. Люди понимают, что им хочется. Они сами выходят с инициативой и сами предлагают проекты, которые именно им нужны.

Хабаровский район сегодня занимает лидирующие позиции в крае по реализации местных инициатив территориального общественного самоуправления. Люди получают возможность создавать новые игровые детские площадки, занимаются обустройством дворов, освещением территорий.

Благодаря тому, что во дворах появляется все больше плоскостных спортивных сооружений, люди разного возраста имеют возможность заниматься свободно спортом, оттачивают мастерство в командных видах спорта. Поэтому у нас с недавних пор начали появляться любительские команды. Теперь на регулярной основе в Хабаровском районе проводится чемпионат по футболу. Создана также любительская хоккейная команда, которая играет в ночной хоккейной лиге и выиграла в этом сезоне регулярный чемпионат г. Хабаровска.