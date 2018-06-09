Наталья Агапова: Профсоюзы и религия бессмертны

Привлечь молодёжь в профессию в сфере агропромышленного комплекса несложно, если обеспечить современный подход к профильному образованию, считает председатель профсоюза работников АПК РФю

Крупнейший межотраслевой комплекс, АПК, остро нуждается в трудовых кадрах. Сегодня молодёжь всё реже идёт учиться профессиям, связанным с сельским хозяйством, не потому, что это «не модно», а потому, что учиться негде. Предложения об образовании для будущих работников агропромышленного комплекса закончилось прежде, чем на него упал спрос. Тем временем многие из «сельскохозяйственных» профессий можно по праву считать не просто перспективными профессиями, а профессиями будущего, как, например, агроинформатик и агрокибернетик. Даже привычные трактора теперь компьютеризированы. Проблема остаётся с обучением кадров.

«Образование в нашей отрасли не соответствует времени. Хотя представьте современные фермы – они все компьютеризированы. К нам тоже пришла робототехника, разве это не интересно для молодёжи? 6-7 компьютерщиков способны работать на свинокомплексе в 30 тысяч голов, и больше там никого не надо. Беда в том, что программы обучения, отвечающей сегодняшнему запросу, нет», - рассказала председатель профсоюза АПК РФ Наталья Агапова в интервью, организованном в рамках VСеверной межрегиональной конференции, завершившейся 8 июня в Хабаровске.

В настоящее время идёт работа над вопросами профессиональной квалификации работников АПК, применяемых к ним профстандартов.

«От количества профстандартов сегодня зависит финансирование отрасли. Работодатели очень предметно с этим работают. Мы, профсоюзы, подключаемся к этому процессу. В сельском хозяйстве существует ряд сложностей, поскольку, исходя из профстандартов, считается, например, что в растеневодстве никакой особенной квалификации, что это самый низкий класс работников. А если это «чернорабочая» должность, то она предполагает и минимальное финансирование, зарплата у этих трудящихся будет очень маленькая, - объяснила Наталья Николаевна, - Мы встречались на площадке работодателей с разработчиками профстандартов, Министерством труда, но прийти к окончательному решению достаточно тяжело, поскольку в нашей отрасли масса специальностей. В общем, пока есть наёмные работники, для профсоюзов работы хватит. Профсоюзы и религия бессмертны!»

Полная версия интервью с Натальей Агаповой доступна по ссылке: https://youtu.be/La9mk8ka3fU

На VСеверной межрегиональной конференции поднимались вопросы закрепления трудовых кадров в районах со сложными климатическими условиями. Запись онлайн-трансляции конференции можно посмотреть здесь: https://youtu.be/rJQFhhahaZo

В рамках трансляции были организованы интервью с гостями мероприятия. Интервью с заместителем министра труда и социальной защиты населения РФ Алексеем Черкасовым, комментирующем вопрос проезда к месту отдыха работников Крайнего Севера, можно найти на отрезке 2 часа 9 минут, интервью с председателем профсоюза лесных отраслей РФ Денисом Журавлёвым, рассказывающем о надбавках с первого рабочего дня молодым северным работникам, а также о дискриминации в отрасли, – на отрезке 3 часа 23 минуты, интервью с заместителем председателя российского профессионального союза железнодорожников и транспортных строителей Андреем Карабановым, рассказывающем об инициативе поддержки молодых специалистов – на отрезке 3 часа 33 минуты трансляции.



