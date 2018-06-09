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В Хабаровском крае с 10 июня начинается летняя лососевая путина
В Хабаровском крае дан старт летней лососевой путине. Решением комиссии по регулированию добычи анадромным видам рыб в Татарском Проливе с 10 по 5 августа разрешено ловить горбушу. Для вылова гольцов, в частности, кунджи, мальмы, определены сроки с 10 июня по 10 октября.
«За летнюю путину предприниматели в Подзоне Приморье, севернее мыса Золотой смогут добыть 5908,5 т лосося. Для любительского и спортивного рыболовства по путевкам отведено 56,5 т горбуши и 700 кг гольцов. Представители коренных малочисленных народов края смогут добыть 65 т горбуши и 2,7 т гольцов. В резерве решено оставить 2,5 тыс. тонн горбуши и еще 1,5 тонны гольцов. Всего планируется к добыче 8,5 тыс. тонн рыбы», - сообщил председатель комитета рыбного хозяйства министерства природных ресурсов края Кирилл Фирсов.
Он также отметил, что в целях заполнения нерестилищ, определены проходные периоды для всех видов рыболовства от мыса Красный Партизан до мыса Датта - 1 день в неделю (по средам) с 00.00 до 24.00 часов для всех орудий лова. Кроме того, для обеспечения сохранения водных биоресурсов введен запрет на использование плавных сетей в реках, впадающих в Татарский пролив для всех видов рыболовства. Разрешены только удебные орудия лова.
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