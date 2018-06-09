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В Хабаровском крае упростят процедуру обеспечения жильем детям-сиротам
На очередном заседании постоянного комитета Законодательной Думы Хабаровского края по социальной защите населения и здравоохранению депутаты рассмотрели в первом чтении проект закона «О внесении изменений в Закон Хабаровского края «Об обеспечении жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в Хабаровском крае».
Сегодня в регионе право на получение благоустроенного жилья имеют 3320 детей-сирот. По действующему законодательству, помещения могут быть предоставлены им только по месту их жительства. Это не всегда возможно. Законопроектом предлагается предусмотреть возможность предоставления жилья и в других населенных пунктах края при наличии письменного согласия детей-сирот.
Председатель постоянного комитета Законодательной Думы Хабаровского края по социальной защите населения и здравоохранению Ирина Штепа поинтересовалась, будет ли востребована данная норма. Как отметила заместитель начальника управления жилищного хозяйства – начальник отдела по управлению государственным жилищным фондом министерства жилищно-коммунального хозяйства края Тамара Васюта, необходимость предлагаемых изменений позволит упростить процедуру обеспечения жильем этой категории граждан. «Сейчас изменить место предоставления помещения можно только через суд, а это очень длительный процесс», - отметила она.
Комитет принял решение рекомендовать Законодательной Думе Хабаровского края принять проект закона в первом чтении.
Пресс-служба
Законодательной Думы
Хабаровского края
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