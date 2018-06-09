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В Хабаровске вручили премии в области профилактики безнадзорности и социального сиротства
В Хабаровске состоялась церемония награждения лауреатов премии Губернатора края в области профилактики безнадзорности и социального сиротства, защиты прав и интересов детей. Ежегодно лауреатами премии становятся десять человек. Это приемные родители, волонтеры, представители общественных организаций и государственных учреждений.
«Непростая работа, которую вы проделываете, еще далека от завершения, - обратилась к участникам торжественного приема министр образования и науки края Алла Кузнецова. - Тем не менее, каждый год, шаг за шагом мы приближаемся к тому, чтобы каждая семья становилась полной, здоровой, счастливой и благополучной. Именно в таких семьях дети радуются жизни, раскрывают свой потенциал, вырастают умными и ответственными личностями, за которыми будет стоять наше будущее».
Также Алла Кузнецова наградила почетным знаком Губернатора Хабаровского края «Открытое сердце» коллектив ООО «РН-Комсомольский НПЗ». С 2012 года этой наградой отмечают граждан и организации, которые вносят наибольший вклад в социальную поддержку и охрану здоровья детей-сирот, их всестороннее развитие и воспитание.
Отметим, за последние четыре года в крае удалось сократить 13 детских домов. Только за 2017 год численность детей данной категории уменьшилась на 227 человек и на сегодняшний день составляет 6 815 несовершеннолетних. Сегодня 75% таких ребят находятся в приемных и замещающих семьях.
Напомним, что поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, уделяется особое внимание. Так, с 1 января 2018 года федеральным законодательством предусмотрен новый вид социальной пенсии для детей, чьи родители неизвестны. Свои меры по поддержке данной категории населения реализует и Правительство края. Приемным и замещающим семьям оказывается существенная материальная поддержка из регионального бюджета.
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