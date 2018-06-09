Губернатор посетил строящиеся объекты в Комсомольске-на-Амуре

Вячеслав Шпорт в ходе рабочей поездки сегодня побывал на нескольких объектах Комсомольска-на-Амуре. Глава региона принял участие в открытии спортивной площадки, которая была построена по инициативе жителей территориального общественного самоуправления (ТОС) «Рассвет».

ТОС был создан два года назад в границах многоквартирного дома № 80 поулице Лазо в Ленинском округе. Для благоустройства территории между домами жители разработали проект «Наш двор», который выиграл в конкурсе грантов. Из краевого бюджета было выделено 626 тысяч рублей. Еще около 900 тысяч добавили сами жители и спонсоры. Была приобретена универсальная спортплощадка с хоккейным кортом, площадка для воркаута. Также за счет спонсоров провели благоустройство территории двора.

«Это прекрасный пример активности людей, их ответственного отношения к городской среде. Мы продолжим поддерживать проекты в рамках программы развития территориального общественного самоуправления. В этом году мы вдвое увеличили финансирование проектов – до 75 миллионов рублей. Рассчитываю, что этот и другие ТОСы города будут активно участвовать в конкурсе на получение субсидий», - отметил Губернатор Вячеслав Шпорт.

В ходе объезда глава региона также побывал на площадке строящегося дома на улице Пионерской, в котором получат жилье молодые семьи. В рамках программы в этом доме предусмотрено 37 квартир. Сдача намечена на конец лета этого года. Сегодня в городе в очереди на получение социальных выплат в рамках программы стоят около 1800 молодых семей. Глава региона отметил, что необходимо наращивать объемы ввода нового жилья и делать его более доступным. Пока в городе более привлекательной по цене остается «вторичка».

Власти Комсомольска-на-Амуре по поручению Губернатора готовят свои предложения по развитию строительного рынка. Одно из них – создание площадок с уже готовой инфраструктурой. Первым таким микрорайоном станет «Парус», где идет строительство инженерных сетей и подъездных дорог.

Также Вячеслав Шпорт оценил ход реконструкции одной из важнейших городских магистралей - проспекта Ленина. Это часть большого проекта по приведению в нормативное состояние улично-дорожной сети Комсомольска-на-Амуре. Работы на участке от проспектаПервостроителей до площади Металлургов начались в апреле. Дорожникам предстоит заменить асфальтовое покрытие, бордюры и тротуарную плитку. Завершить ремонт планируется в этом году.

Также Вячеслав Шпорт осмотрел находящийся рядом дом культуры «Строитель». Вместе с городскими властями он обсудил проект создания на его базе центра обслуживания ветеранов. Рядом, на прилегающей к ДК зеленой зоне, предлагается создать парк ветеранов.

Финальной точкой объекта стала строящаяся Инженерная школа. За последние месяцы подрядчику удалось увеличить число персонала на площадке и перейти на двусменный режим. Кроме того, к подсобным работам привлечены волонтеры из средних специальных учебных заведений города. Вячеслав Шпорт подчеркнул, что несмотря на возникающие сложности, срок сдачи объекта не сдвигается. Строительно-монтажные работы должны быть завершены в августе этого года. Параллельно министерство образования края начинает набор учащихся, решает вопросы по оснащению учебным оборудованием.