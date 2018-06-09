Россияне узнают о чудесах Хабаровского района

Денис Удод и Алексей Махинов подписали соглашение о сотрудничестве между Хабаровским краевым региональным отделением Общероссийской общественной организации «Всероссийский Совет местного самоуправления» и Хабаровским региональным отделением «Русского географического общества»

Взаимодействие сторон будет осуществляться по нескольким направлениям, в том числе – в организации туристических маршрутов, сохранению исторического и культурного наследия России, Хабаровского края и Хабаровского района.

Хабаровский муниципальный район - один из самых уникальных в Хабаровском крае. Здесь собрано много интересных природных, исторических объектов, поэтому очень важно проекты, направленные на работу с подрастающим поколением, а также экспозиции, конференции, лекции, семинары, общественные акции и многие другие мероприятия проводить совместными усилиями.

- Хабаровский район расположен недалеко от города Хабаровска, но природа его территории изучена еще очень плохо. Поэтому наше сотрудничество позволит улучшить познание молодежью своего края, воспитание любви и бережному отношению к окружающему их миру, - сказал председатель Хабаровского регионального отделения РГО Алексей Махинов. - В состав нашего отделения входит также молодежная организация, что соглашение будет выгодно и жителям Хабаровского района и нам. Мы надеемся на плодотворное сотрудничество.

В свою очередь председатель Хабаровского краевого регионального отделения Общероссийской общественной организации «Всероссийский Совет местного самоуправления», глава Хабаровского района Денис Удод отметил, что соглашение является не просто документом – это начало долгого пути.

- Наше совместное сотрудничество действительно позволит больше рассказывать людям о чудесах Хабаровского района и всего края, о его флоре и фауне. Ведь русское географическое общество – это общественная организация, в которой собрались единомышленники – ученые, исследователи. А мы с позиции органов местного самоуправления можем им помочь в организации экспедиций, информационно, помочь получить доступ к архивным документам, потому, что мы заинтересованы в том, чтобы как можно больше людей узнало об особенностях нашей территории, - сказал он.

В рамках мероприятия Алексей Махинов вручил Денису Удоду удостоверение действительного члена «Русского географического общества» и поздравил со вступлением в РГО.