В Хабаровское пройдет краевой этап Спартакиады пенсионеров

В Хабаровске с 6 по 8 июля пройдет краевой этап Спартакиады пенсионеров. В нем примут участие победители отборочных соревнований, которые прошли в муниципальных образованиях края среди мужчин (60 лет и старше) и женщин (55 лет и старше).

Цель Спартакиады - популяризация физической культуры среди людей старшего возраста и привлечение их к систематическим занятиям спортом. Организаторами Спартакиады выступили Региональное отделение Общероссийской общественной организации «Союз пенсионеров России» и Министерство физической культуры и спорта Хабаровского края. Соревнования будут проводиться по следующим видам спорта: - легкая атлетика (кросс – 1000 метров); - плавание (50 метров вольным стилем); - настольный теннис; - шахматы (по правилам быстрых шахмат); - пулевая стрельба (пневматическая винтовка, дистанция – 10 метров); - дартс; - комбинированная эстафета (командные соревнования). В Спартакиаде разыграют личные и командные первенства. Победители в составе сборной команды пенсионеров края отправятся в г. Новосибирск для участия во Всероссийских соревнованиях, которые пройдут в августе текущего года. По вопросам организации Спартакиады пенсионеров можно обращаться: - в Региональное отделение Общероссийской общественной организации «Союз пенсионеров России» по Хабаровскому краю: тел. 8-914-544-61-10. - КГАУ «Хабаровский краевой центр развития спорта», тел. 8(4212) 56-70-67.