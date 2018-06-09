Хабаровчане массово отметят День России

В Хабаровске 12 июня в честь празднования Дня России на площади перед СК «Ерофей «Арена» состоится торжественное мероприятие «Мы - Россия!».

В 15:00 праздничную программу откроет танцевальный флэшмоб «Триколор» с участием хабаровских танцоров и представителей спортивного клуба «Арена». Продолжится мероприятие веселым футбольным матчем между ростовыми куклами - символами чемпионатов проведённых в г. Хабаровске и выступлениями футбольных фристайлеров. В преддверии открытия Чемпионата мира по футболу организаторы мероприятия подготовят тематические фотозоны «В раздевалке сборной России по футболу» и «У Вас пропущенный», а аквагримеры нанесут символику Российской Федерации на одежду и лицо.

Продолжит мероприятие в 19:00 большой праздничный концерт с участием лучших творческих коллективов и исполнителей региона. Завершится вечер светомузыкальным шоу и красочным фейерверком.

В течение всего праздника гости, зрители и участники мероприятия смогут принять участие в интерактивном флешмобе #МЫРОССИЯ. Осуществить это будет очень просто - сделать снимок на фотозонах «Мы Россияне» и «#МЫРОССИЯ» и отправить его на страницы в социальных сетях с хештегом #МЫРОССИЯ.

Будьте с нами! ВМЕСТЕ - МЫ РОССИЯ!