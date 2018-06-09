Театр «Встреча» познакомит хабаровчан с болгарской драматургией

В Хабаровске 19 июня в концертном зале Центра эстетического воспитания детей состоится премьера новой постановки народного театра «Встреча».

— Осталось всего несколько дней до премьеры и коллектив театра работает с большим напряжением. Не скрою, волнение есть. Для нас работа над серьезным драматургическим материалом — это новый уровень, новая ступенька в развитии коллектива, — рассказывает о том, что ждет зрителя, художественный руководитель коллектива Иван Стремский. — Захотелось попробовать свои силы в серьезной, полновесной драматургии. И, как мне кажется, пьеса «Автобус» болгарского драматурга Станислава Стратиева вполне отвечает этим требованиям. Она была написана в 80-е годы теперь уже прошлого столетия. Были немногочисленные ее постановки в театрах западной части России, зритель Дальнего Востока ее не знает.

— Мир стремительно меняется, человеку очень трудно определить свое место в этом круговороте событий. Не хочу пересказывать сюжет, но его фабула словно рисует ситуацию, в которой может оказаться каждый. Жанр пьесы трагикомедия, что подчеркивает реалистичность происходящего, — продолжает Иван Сергеевич, —герои пьесы не персонифицированы. У них нет имен, но каждый из них представляет свою социальную группу. Музыкант-виртуоз, спешащий на свой концерт, крестьянка, молодые влюбленные, пожилые супруги.Каждый погружен в свой мир забот и абсолютно безразличен к окружению — случайным попутчикам в автобусе, который везет пассажиров. Но, в какой-то момент каждый из них понимает, что автобус движется по какому-то своему, непредсказуемому маршруту. Людей охватывает паника и тогда… Впрочем, что произойдет дальше, лучше узнать, побывав на нашем спектакле.

Премьера спектакля состоится 19 июня в 19:00 в зале Центра Эстетического воспитания детей по адресу: ул. Муравьева-Амурского, 15.